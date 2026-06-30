いわき市の平沢教育長 市立小・中の全校長と面談終了「教育環境の充実を」

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今年４月に市教育長に就任した平沢洋介氏。市立の５９小学校・３４中学校すべての校長と面談する方針を立て、就任直後から進めてきたが、２６日をもって終了した。２９日の定例記者会見で明らかにした。

面談に際しては、総合的な探究の時間の取り組み方、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）などのデータを多角的に分析した「学校カルテ」の活用状況、いじめの初動対応、不登校対策の４点を柱に聞き取りした。

平沢氏は「書面ではなく、校長先生一人一人の思いを言葉で伝えてもらった」と強調。自らは県立高の教員・校長を務めてきたため、義務教育の現場に対してより一層の理解が深められたと重ねた。

その上で「いまの児童・生徒は変化が激しい世の中を生きている。教育の現場は毎年同じことの繰り返しになりがちだが、世の中に合わせてアップデートしていく必要がある」と指摘し、教育環境の充実に努めていく考えを示した。

（写真：校長との面談について説明する平沢教育長）