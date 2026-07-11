安藤信正「大河ドラマ」目指した官民の実行委設立 シンポジウム開催へ

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幕末のいわき地方を治め、江戸幕府の老中を務めた旧磐城平藩主・安藤信正（１８１９～７１）のＮＨＫ大河ドラマ化に向け、１０日に官民連携による実行委員会が設立された。

初回の会議が同日、市役所本庁舎で行われ、元市長・元法相の岩城光英氏を会長に選任したほか、のぼり旗・チラシやＳＮＳを通じた機運醸成に加え、今年１２月以降にはシンポジウムを開催することを決定した。

安藤信正については、一般的に坂下門外の変によって失脚したイメージが強いが、老中として開国したばかりの激動の時代に、諸外国との交渉に尽力した実績や、皇女和宮の１４代将軍・徳川家茂への降嫁を実現させた手腕が評価されている。

岩城会長は「信正の功績を全国に発信することは、地域の未来を拓く原動力となる。誘致の実現には官民一体となった結束が重要であり、力強い一歩を踏み出していきたい」と語った。

内田市長は「ウクライナや中東など、世界では力で物事を解決しようとする流れが是認されがち。だからこそ外交面で調整力を発揮し、公武合体による安定的な仕組みで国力を維持しようとした信正は、いまの時代に通じる価値観であるのでは」と呼びかける。

２０１４（平成２６）年のＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」にも言及し、地元から盛り上がったことで、戦国時代の武将・黒田官兵衛が主人公となったエピソードを紹介。「最初は『無理だろう』と言われていたが、一躍脚光を浴びた。異なる角度から歴史にスポットライトを当てていきたい」と語った。

初回の会議にあたっては、事務局（市文化振興課）が子どもたちの理解を深めるため、１９９９（平成１１）年に市が編集・発行した漫画「安藤信正の時代」の再販を報告した。

また関係者との懇談や、誘致した自治体の取り組み調査、平地区にとどまらない全市的活動などについても確認した。

（写真：大河ドラマ化に向けて意見交換する出席者）