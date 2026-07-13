１０月にも新舞子体育館が休止 利用者は一定の理解も 他施設の競争に懸念の声

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今年１０月から休止を予定している「新舞子体育館」（平下高久）を巡り、市による利用に関するアンケートがまとまった。５月から６月にかけて、書面とオンラインでアンケートを取ったところ、７０人から回答があり、半数近い４８・６％が休止予定を知らないことが分かった。

一方で総合体育館や内郷コミュニティセンターなど、代替施設への移行は「許容できる」「ある程度許容できる」が８４・３％だった。市では体育施設の集約化を図っており、今後も利用者との意見交換や問題共有を進めていく。

市公共施設等総合管理計画に基づき、市内の体育施設については将来のあり方が示されている。

新舞子体育館は、いわき新舞子ハイツに併設されているが、建設から５０年以上が経過している上、施設の老朽化に加え、電気設備にポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が使われているため、その処理も求められている。

アンケートの結果のうち、利用頻度は「年１回以上」や「半年に１回以上」といったライトユーザーが６０％以上を占めている。一方で２割超が「週１回以上」利用し、代替施設を巡っては「他施設が遠方」「予約競争が増加する」と否定的な意見も寄せられた。

体育施設の集約に対しても「施設数の減少による予約競争率の増加のため、利用回数が制限されてしまう」「同団体内で大量の枠を申請してしまい、抽選の当選率が低い。より公平な予約管理をしてほしい」といった声があった。

市は「休止方針に対しては一定の理解が得られているものの、機能集約後の環境変化に対する不安も見られる結果となった」と分析。今後も利用者との意見交換や問題共有を進めていく。

（写真：新舞子体育館）