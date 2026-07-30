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いわき市 未来ビジョン策定で意見聴く機会 ８月２日・イオンモールいわき小名浜

資料写真：いわき市役所本庁舎

　今年１０月に迎える市制施行６０周年に合わせ、市が幅広く意見を聴く「＃こえあみオープンフォーラム」が８月２日、イオンモールいわき小名浜・２階ウエストコーストで開かれる。２９日に概要が発表された。
　市では市制施行６０周年にあたって、４０年後の市制１００周年を見据えた「未来ビジョン」の策定を進めている。昨年１１月に未来ビジョンを手がける「いわき３１万人のまちづくりビジョン策定プロジェクト」が始動。「＃こえあみ」と銘打ち、市の将来を担う若い世代が主体となって、ワークショップなどを展開してきた。
　未来ビジョン策定の過程で、素案がまとまったことから、広く市民に意見を聴くオープンフォーラムを企画。誰でも参加できる場を用意した。
　素案ではメインメッセージに「わたしの『こえ』が、まちになる」を掲げており、多様な声に耳を傾け、受け止めながら、市の政策を実行していく考えを示している。
　オープンフォーラムでは、こうした未来ビジョン（素案）について説明。若者を中心に構成されたプロジェクトメンバーから、これまでの活動の振り返りも行われる。時間は午前１０時半、午後１時半、３時半の計３回を予定している。
　なお会場で意見聴取に協力すると、市からノベルティが進呈される。希望者は直接会場に行けばよい。詳しくは市ホームページ＜こちら＞。
　（資料写真：いわき市役所本庁舎）

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