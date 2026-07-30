上荒川公園の指定管理者 常光サービスを選定へ 市公園緑地観光公社の解除伴い

この記事のタイトルとURLをコピーする

市は２９日、平の上荒川公園と、同公園内の体育施設について、新たな指定管理者の候補に「常光サービス」（小名浜諏訪町）を選定したと明らかにした。

対象は同公園に立つ市立総合体育館、いわき陸上競技場・補助競技場、平テニスコート、平野球場、市立いわき弓道場、市民プール。期間は１２月１日～２０２９（令和１１）年３月３１日。

上荒川公園の指定管理者を巡っては、市公園緑地観光公社が担っていたが、今年３月に市立総合体育館で２０年にわたって、落とし物として窓口に届けられた金銭や、券売機や自販機で取り忘れた釣り銭を、内部で不適切に処理していた問題が発覚した。

このため６月に市から指定管理者の解除に向けた協議が要請され、同公社が１１月末をもって外れることが決まった。なお同公社による２１世紀の森公園や、三崎公園などの指定管理は継続する。

市スポーツ振興課によると、新たな指定管理者の申請には３者から寄せられ、書類審査、事業計画書のプレゼンテーション、聞き取りを経て、常光サービスを選んだ。

市では、市議会９月定例会（９月３日開会予定）に関係する議案を提出する予定。

（写真：平・上荒川公園）