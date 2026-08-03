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市民一人ひとりの『こえ』聴く いわき市 未来ビジョン策定に向けた催し

　今年１０月に迎える市制施行６０周年に合わせ、市が４０年後の市制１００年までを見据えて策定作業中の「未来ビジョン」。
　この取り組みを広く知ってもらい、市民一人ひとりの『こえ』に耳を傾ける「＃こえあみオープンフォーラム」が２日、イオンモールいわき小名浜で開かれた。
　未来ビジョンを巡っては、７月に素案がまとまり、メインメッセージに「わたしの『こえ』が、まちになる」を設定。市民活動や政策の土台として、「きく」を柱に、「つなぐ」「いどむ」「まもる」の『１＋３のアクション』を行動指針に組み込んだ。
　一連の取り組みは「いわき３１万人のまちづくりビジョン策定プロジェクト」と銘打ち、昨年１１月から始まった。多様な意見を組み合わせる観点から「＃こえあみ」の愛称で展開しており、オープンフォーラムでは直接意見を募った。
　会場では若者を中心とするプロジェクトメンバーや市職員が案内役を務めながら、世代を問わず、いわきの未来を旗として表現してもらった。
　訪れた人からは「県外に進学しても、戻ってきていわきで働く企業があるといいと思う」「海がきれいなままでいてほしい」といった思いや、いわきの自然や人のつながりを表現した絵を落とし込んでいた。
　未来ビジョンは１０月に発表予定。
　（写真：思い思いに描いた子どもたち）

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