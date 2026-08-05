いわき平競輪場で夏季巡回ラジオ体操 市制施行６０周年の記念で

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全国を巡回してラジオ体操を実演する「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」（ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟、ＮＨＫ、かんぽ生命保険主催）が４日、平谷川瀬のいわき平競輪場で行われた。約９００人の市民が参加し、朝日に照らされながらラジオ体操に臨んだ。

みんなの体操会は１９５３（昭和２８）年から続く夏の風物詩で、今年も７月から８月にかけて、全国の自治体を回っている。記録が残る８９（平成元）年以降では、いわき市で実施されるのは初めて。今回は１０月に迎える市制施行６０周年の記念事業の一環で開催された。

ラジオ体操は岡本美佳さんの指導のもと、準備運動からスタート。午前６時半になると、いわき市から全国各地に生放送が始まり、「♪～新しい朝が来た 希望の朝だ」の出だしで知られる『ラジオ体操の歌』に続き、ラジオ体操第１と第２の音楽に合わせ、参加した人たちは元気よく体を動かしていた。

（写真：ラジオ体操をする参加者）