磐栄ＨＤ 常磐港運をグループ傘下に「いわきの物流の発展・成長を」

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総合物流業・磐栄ホールディングス＝ＨＤ＝（泉町下川）は４日、常磐興産の連結子会社・常磐（ときわ）港運（常磐水野谷町）の発行済み株式を１００％取得し、完全子会社でグループ傘下に収めたと発表した。取得は７月３１日付。

常磐港運は１９５３（昭和28）年創業。常磐炭礦の石炭輸送に関連する事業を起源とし、現在は港湾運送に加え、ガソリンスタンドの展開や、自動車整備、カーリース、車両販売、保険業などを手がけている。

同社は約５０台の車両を有し、主に市内やその周辺での運送を中心としている。一方で磐栄ＨＤはグループの磐栄運送が中・長距離を担っており、それぞれのノウハウを生かしながら、人事交流や物流サービスのさらなる充実を図っていく。

従業員１０３人の雇用は維持する。下山田敏博代表取締役社長は退任し、小坂光治取締役が新たに代表権のある社長に就いた。代表取締役会長には、磐栄ＨＤの村田裕之代表取締役が就任した。

村田氏は「今回の子会社化をきっかけに、いわきの物流を発展・成長させていきたい」と話している。磐栄ＨＤのグループとしては６５社目。全体の従業員は合わせて約２９００人。

（写真：常磐港運）