東日大昌平 甲子園３回戦で有明に１－４ 最後まで堂々の戦い繰り広げる

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兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行われている「第１０８回全国高校野球選手権大会」は１２日目の１６日、春夏通じて初出場の福島県代表・東日大昌平が３回戦に登場し、同じく初出場の有明（熊本）と対戦したが、１―４の逆転負けを喫した。

初の聖地は１６強で敗退となったものの、いわき勢としては３１年ぶりの甲子園出場の勢いそのままに、５１年ぶりに夏２勝を挙げ、最後まで堂々の戦いを繰り広げた。

試合は一回、先頭の渡辺頼都（３年）が左前二塁打で出塁すると、二番の入ケ町隼仁（同）の犠打で１死三塁に。そして三番の主将・峯大珠（同）が先制となる右前適時打を放った。

先発のマウンドを託されたのは、１回戦の白樺学園（北北海道）戦を九回１失点、２回戦の青森山田（青森）戦を九回２失点と連続完投勝利を飾った照沼佑崇（３年）＝泉中出身＝。走者を背負っても表情を変えず投げ続け、七回まで有明打線をゼロに抑えた。

しかし１―０の八回、四球と安打で１死一、二塁となり、福島大会ではエースナンバーの「１」を背負った白田夢真（同）にスイッチ。甲子園では初の継投策で逃げ切りを図ったが、連続適時打で４点を挙げられた。

東日大昌平打線は二回以降、先発予定だった有明の工修哉（同）が試合前練習で負傷したため、急きょスタメン変更で登板した斉藤遼汰郎（同）を攻めあぐねて３安打に終わり、追撃はかなわなかった。

江井康胤監督「追加点が取れなかったのが敗因。選手たちは初出場の甲子園で、自信を持ってプレーしてくれた」

（写真：３戦連続で先発のマウンドを託された東日大昌平・照沼）