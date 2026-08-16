いわきＦＣ 木吹が同点弾もアウェーで藤枝に１－３

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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２節として、６位のいわきＦＣは１５日、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場（静岡県藤枝市）で、首位の藤枝ＭＹＦＣに１―３で敗れた。通算成績は１勝１敗の勝ち点３。次節は２２日、アウェーのクラサスドーム大分（大分市）で、１分け１敗の大分トリニータと対戦する。キックオフは午後７時。

いわきは連勝を懸けて今季初めて敵地に乗り込んだが、前半１２分に先制点を献上。しかし４５分、ＭＦ山口大輝（２８）が左サイドからボールを繰り出すと、ＭＦ木吹翔太（１９）が脚力を見せて前線で奪取。相手ＧＫとの１対１を制し、同点ゴールを決めた。

そのまま勝ち越しを狙ったものの、後半１４分に藤枝のコーナーキックからオウンゴールで失点。さらに自陣ペナルティーエリアでのファールからＰＫを取られ、３７分にダメ押しとなる３点目を挙げられた。

田村雄三監督（４３）は「現地に駆けつけていただいたファン・サポーターの皆さん、そしていわきからパブリックビューイングで応援していただいた方々には申し訳ない試合してしまったと思っています。勝ち点を取りにくるサッカーといいますか、セットプレーだけだと思っていて警戒していましたが、３発やられてしまいました」と語った。

その上で「同点に追いついたシーンは、初速で追い越していけたことは日頃のスプリントトレーニングが生きたと思っています。今日の反省を生かし、１週間いい準備をして、次節に臨んでいきたいと思います」と重ねた。

（写真：同点弾を挙げて仲間と喜ぶ木吹 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）