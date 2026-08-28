１０月に磐城高１３０周年の式典 卒業生の京都大・武藤教授による記念講演も

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磐城高の創立１３０周年記念式典が１０月１０日、いわき芸術文化交流館「アリオス」で開かれる。時間は午後１～２時。

式典に合わせ、京都大医学研究科医学専攻内科学講座腫瘍内科学の武藤学教授（６０）＝高校３７回卒＝が「私の歩んだ道 チャレンジとコンピテンシー」と題した記念講演が行われる。時間は同２時半～４時。

武藤教授は１９９１年、県立医科大卒後、市立総合磐城共立病院（現・市医療センター）消化器内科研修医を経て、国立がんセンター東病院レジデント、スタッフ、医長などを務める。２００７年、京都大大学院医学研究科消化器内科学講座准教授。

１２年から現職のほか、同大病院クリニカルバイオリソースセンター長などを兼務している。専門は消化器がん薬物治療など特に食道がんの発がん研究、個別化医療、内視鏡治療。

記念講演後の祝賀会は、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれる。時間は午後６時に開始。会費は１人８千円。記念事業実行委員会では＜１＞式典＜２＞記念講演会＜３＞祝賀会に出席する卒業生らを受け付けている。

いずれか１つでも可。申し込みは、同校同窓会事務局＝電話（２１）２０２３＝まで。締め切りは９月２０日。

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磐城高創立１３０周年記念式典告知のため、同校同窓会長・記念事業実行委員長の作山栄一氏（作山工務店代表取締役）、校長の箱崎兼一氏、同窓会事務局長の佐藤芳弘氏が２７日、いわき民報社を訪れた。

作山氏は「１３０年の節目になります。現役、卒業生が一堂に会し、母校の歴史をつなげていきたい」、箱崎氏は「式典などを通じ、さらなる未来に向かって、第一歩を記したい」と抱負を述べた。

（写真：式典の開催を告知する作山会長＝右＝と箱崎校長）