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常磐支所周辺の市道で社会実験 情緒ある沿道景観を いわき市

　市は２６日から１０月２日まで、常磐湯本町の市常磐支所周辺で「いわき湯本温泉 まちなみづくり社会実験」を実施する。
　この取り組みはＪＲ湯本駅前の再開発に関連し、情緒ある沿道景観の形成を図るとともに、安全・快適に回遊できる景観（まちなみ）を目指していく。市が１日に発表した。
　まちなみづくり社会実験を巡っては、今年７月に４回にわたって行ったワークショップで、参加した地元関係者や小・中学生、高校生らのアイデアや意見を基に実現した。
　道路沿いには温泉観光地らしい休憩スペースとして、のだて傘・ベンチを設置。夜間には提灯やフットライトで温泉街を彩るほか、店舗の軒先にはのれんや和傘も設け、空間そのものを楽しむ仕掛けを用意する。
　２６日には市常磐支所第１駐車場でイベントを開催。道路をキャンバスにするチョークアートや、無料の浴衣レンタル（数に限りあり）、いわき市の伝統工芸品・遠野和紙による灯り設置などを予定する。
　なお当日は午後５時半から「フラのまちオンステージ」が併催され、いわき湯本温泉の女将がフラを踊る恒例のショーなどが組まれている。
　社会実験全体の時間は午前１０時～午後８時。期間中は市常磐支所入り口付近に社会実験本部を設置する。
　参加者へのアンケートも行い、２６日のキッチンカーとフラのまちオンステージ、１０月２日のいわき湯本温泉 月まつりで使用できる割引券を進呈する。先着５０人。
　（写真：社会実験の舞台となる市道）

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