ＦＭいわきの３０周年催し 新プロジェクトＸの有馬さんと森さん招きトークショー

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ＦＭいわき（いわき市民コミュニティ放送）の開局３０周年記念イベント「３０年のありがとう！」が１３日、いわき芸術文化交流館「アリオス」セキショウ中劇場で開催された。

１９９６（平成８）年９月１日の開局以来、市民にさまざまな情報や多彩な番組を届けてきた中で、３０年の節目に合わせてイベントを企画した。

特に２０１１年の東日本大震災・東京電力福島第一原発事故に際して、市民生活を支えた経緯を巡っては、震災から１５年に合わせた今年３月にＮＨＫ総合の「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」で取り上げられた。

３０周年記念イベントでは、新プロジェクトＸから総合司会を務める有馬嘉男さんと、アナウンサーの森花子さんを招いたトークショーを企画。番組プロデューサーとディレクターも交え、ＦＭいわきの坂本美知子さん、ベティさんとともに、番組制作の裏側に迫った。

トークショーにあたっては、有馬さんが「ＦＭいわきは３０年ということで、まさに若者から壮年期となる。これからも挑戦するラジオステーションであってほしい」と激励。森さんは「（人工知能＝ＡＩによって）音声技術がさらに発展したとしても、人間の声にはかなわないと思う。顔が見える魅力あふれる放送を続けてほしい」と呼びかけた。

会場ではこのほかぺんぎんナッツ（よしもと福島県住みます芸人）の舞台や、坂本さんとベティさんに加え、飛田国洋さんを含めたなじみのメンバーによる『サテライト生放送』を展開。パーソナリティオーディションや、竹原ピストルさんのスペシャルライブも繰り広げ、１日を通して大いに盛り上がった。

またいわきアリオスのカンティーネでは、記念展示「ＦＭいわき３０年の歩み」も。併せてアルパイン大ホールでは、ＦＭいわき開局３０周年記念を兼ねた「いわき交響楽団第４０回記念定期演奏会」が催された。

（写真：トークショーに招かれた有馬さんと森さん＝中央左、右）