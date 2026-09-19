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いわき市は３カ所 林城、四倉駅入口、正月町 福島県の危ない交差点ワースト５に
日本損害保険協会が最新データに基づく「全国交通事故多発交差点マップ」をまとめ、都道府県別「危ない交差点」のうち、福島県のワースト５（同率含め計１０件）にいわき市からは３カ所が入った。
いずれも人身事故計４件の県内４位タイで、小名浜林城の国道６号・林城交差点、四倉町字東一丁目の同・四倉駅入口交差点、平字正月町の市道・正月町交差点。
林城交差点は、２００８（平成２０）年の公表開始以来７回目のワースト５入り。総合ランキング（ワーストの順位ごとに得点化）では県内で２番目となっている。事故４件のうち、追突が３件、その他１件。主道路の車線数が多く、終日にわたって恒常的に渋滞しており、人・自転車の交通量も一日にわたって多い。
四倉駅入口交差点の事故は横断中１件、出合い頭２件、左折時１件。ランクインは３回目。南側には歩道橋、残る３方向には横断歩道があり、車両は比較的スムーズに流れている。人・自転車の交通量は終日、恒常的に多い。
正月町交差点の事故は横断中３件、追突１件。ランクインは初。信号のある市道同士が交わる交通量が多い交差点で、終日恒常的に渋滞している。人・自転車の通行も一定の多さがある。
全国交通事故多発交差点マップは、数字で『交差点の危険』を可視化しており、家庭における普段の安全対策に加え、地域における交通安全指導、学校での通学路点検、企業における安全運転管理・社員研修への活用を呼びかけている。
詳しくは＜こちら＞へ。
（写真：県内の「危ない交差点」ワースト５に入った林城交差点）