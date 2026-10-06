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いわき市の６０周年記念 ご当地デザインマンホールの切手販売始まる
１日にいわき市が市制施行６０周年を迎えたことを記念して、日本郵便東北支社は６日から、オリジナルフレーム切手「いわき市市制施行６０周年記念ご当地デザインマンホール切手」の販売を開始した。また販売開始に合わせ、６０周年記念ロゴをデザインした「６０周年記念マンホール」が５日、市役所入り口前に設置された。
販売は、市といわき市内の郵便局が締結している「地域活性化包括連携協定」の一環。切手には記念ロゴをはじめ、いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」、いわき農産物マスコットキャラクター「アグリン☆ファイブ」、いわきＦＣマスコットキャラクター「ハーマー＆ドリー」など、市内各地に設置されたデザインマンホール１０種を配置している。
切手のお披露目・贈呈式は５日、平のいわき郵便局で行われた。内田市長、日本郵便県東部地区連絡会統括局長の高橋圭二・鹿島郵便局長とともに、フラおじさん、日本郵便オリジナルキャラクター「ぽすくま」が出席した。
切手は１シート（１１０円切手×１０枚）税込み１８００円、販売部数は５００シートで、いわき市を含めた浜通り１３市町村の郵便局９３局で取り扱う。購入者には市独自のノベルティカードをプレゼントする。
１５日午前０時１５分からは、日本郵便ＷＥＢサイト「郵便局のネットショップ」＜こちら＞でも購入できる。
（写真：平郵便局で行われた切手のお披露目・贈呈式）