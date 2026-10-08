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小名浜の企業撤退・縮小受けて いわき市が合同企業説明会 １９日から受け付け
市による「転職応援合同企業説明会」が１１月８日～１１日、平のいわき産業創造館（ラトブ６階）で開かれる。いわき市の雇用状況を巡っては、来年３月末をもって、三菱ケミカル小名浜工場が撤退するほか、小名浜製錬小名浜製錬所が主要事業の銅精鉱処理を終了することから、多くの転職希望者が生じることが見込まれている。
合同企業説明会は離職を余儀なくされる人たちの技能や経験、知識を地元で生かすとともに、ＵＩＪターン希望者や一般求職者（年齢不問）を含め、人材を求める市内企業をつなぐ場として企画した。
主催は市と、小名浜地区の企業撤退・縮小に対して官民で対応する「臨海部大規模事業所撤退・縮小に係るタスクフォース」。
４日間の日程で計１２６社が参加。１日当たり最大３８社がブース出展し、個別説明や面談を行う。各日とも２０分ごとに６つに区切ったターム制（各ターム間に１０分の休憩をはさむ）で進行し、申し込みに応じてターム途中での入場・退場が可能。平日に関しては参加しやすいよう、夕方からの開催としている。
各企業の出展スケジュールや募集情報などを掲載した企業ＰＲブックは、市ホームページ＜こちら＞でダウンロードできる。市産業ひとづくり課（市役所本庁舎７階）や、ハローワークいわき・小名浜・勿来でも配布している。
事前申し込み制。説明会に関するページに電子申請のリンクが張ってある。受け付けは１９日正午から。先着順。
参加無料。当日は服装自由。自身の経歴や資格などをまとめた資料（自己紹介シート）を持参することもでき、説明会に関するページにサンプルを掲載している。
実際に求人に応募する場合は、ハローワークの窓口にて紹介を受ける。
（画像：転職応援合同企業説明会の告知チラシ）