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磐越東線×自転車 １２月にいわき市が事業主体のイベント 参加者募集中
市が事業主体のイベント「今どき乗りどき磐越東線サイクルトレイン２０２６」が１２月５日、ＪＲ磐越東線を舞台に行われる。
このイベントは磐越東線の利活用促進と、自転車を通じた観光・サイクルツーリズムの推進が目的。自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインの特別列車で、参加コースに応じて川前駅と小野新町駅（田村郡小野町）に向かい、それぞれいわき駅を目指して走り抜ける。
コースは初心者向けの「里山チャリさんぽＢＢＱコース」（川前駅スタート、参加費３千円）と、中・上級者向け（小野新町駅スタート、同４千円）。自転車関連の人気ユーチューバー「あむちゃん」こと、愛あむさんも参加する。
「里山チャリさんぽＢＢＱコース」では、川前駅から籠場の滝、夏井川キャンプ場（バーベキュー）、草野心平生家、小川の白鳥飛来地と巡る。別途２千円で、レンタサイクル（クロスバイク・ヘルメット付き）を利用できる。台数に限りあり。
「里山ツーリングコース」は小野新町駅から夏井諏訪神社、川前駅、夏井川キャンプ場（バーベキュー）、曙ブレーキ工業を駆ける。なお中・上級者向けコースにはレンタサイクルはない。
申し込みは１１月１５日まで。定員は先着５０人。詳細については、市ホームページ＜こちら＞。
（画像：「今どき乗りどき磐越東線サイクルトレイン２０２６」の告知チラシ）