県知事選告示 四倉にも移動期日前投票導入 遠野では投票所に送迎する初事業も

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任期満了に伴う県知事選が８日、告示の日を迎えた。届け出順に、元設備工事業で新人の金山屯氏（８６）＝白河市＝、４選を目指す現職の内堀雅雄氏（６２）＝３期、福島市＝、共産党県常任委員で新人の小山田友子氏（３３）＝双葉郡楢葉町＝、造園業で新人の塚越栄光氏（５１）＝相馬郡飯舘村＝、元県職員で新人の遠藤雄大氏（４１）＝いわき市＝、元宇宙関連会社社員で新人の藤本昭一氏（６１）＝福島市＝、元産業廃棄物処理業で新人の長谷沼邦彦氏（５９）＝埼玉県春日部市＝が立候補した。

候補者が７人となるのは、２０１４（平成２６）年の６人を上回り、１９４７（昭和２２）年の公選制導入後最も多い。投開票日は25日。

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市選管は８日、県知事選と、１６日に告示される県議補選いわき市選挙区（欠員１）に関する概要を発表した。

９～２４日には期日前投票所を開設する（県議補選は１７日から）。住民の利便性を踏まえ、移動期日前投票に関しては従来の小川地区に加え、新たに四倉地区にも設ける。また初の取り組みとして、投票日当日の２５日に遠野地区の旧投票所（６カ所）を巡回し、投票所までの送迎を実施する。

開票は２５日午後８時から、平下荒川の市立総合体育館で。開票確定予定時刻は知事選が午後１０時半、県議補選が同１１時。

期日前投票、移動期日前投票の場所・日時は次の通り。

【期日前投票】◇市役所東分庁舎▽９～２４日＝午前８時半～午後８時◇小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の各支所、好間公民館▽９～１６日＝午前８時半～午後７時▽１７～２４日＝午前８時半～午後８時

◇遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所▽１７～２２日＝午前８時半～午後６時▽２３、２４日＝午前８時半～午後８時

◇いわき産業創造館（ラトブ６階）▽１７～２４日＝午前１０時～午後８時

◇中央台公民館、泉公民館講堂▽２０～２４日＝午前８時半～午後８時

【移動期日前投票】◇四倉地区▽柳生構造改善センター＝１９日午前９時～１１時▽駒込生活改善センター＝同日午後１時～４時

◇小川地区▽小川小＝２１日午前９時～１１時▽野々志道公民館＝同１１時１０分～正午▽江田・牛小川集会所＝同日午後１時半～２時半▽牛小川踏切前＝同２時４０分～３時１０分

（資料写真：福島県庁）