間違い気にせず…認知症への理解を １２日に平・シェ栗崎で１日限りの「食堂」

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認知症の人が中心となって配膳・接客を行う「注文をまちがえるかもしれないみんなの食堂」が１２日、平南白土のレストラン シェ栗崎で開催される。

この取り組みは、毎年９月２１日の「世界アルツハイマーデー」に合わせた企画。認知症サポーターである子どもたちと一緒にウエイターを務めることで、認知症の正しい知識の普及啓発活動を進めていく。

シェ栗崎とともに、市地域包括ケア推進課の共催。ＮＰＯ法人いいのみんなの食堂、チームブルー（いわき市平地区で活動する認知症サポーターボランティア団体）、公益社団法人 認知症の人と家族の会福島県支部が協力している。

注文をまちがえるみんなの食堂は、一般社団法人注文をまちがえる料理店が提唱。間違いが起きても、忘れることがあっても、みんなで『ま、いっか』の精神で温かく見守る。

シェ栗崎では昨年９月、オーナーシェフの栗崎透さんと、若年性認知症と診断された妻・容子さんが同じ催しを行って話題を呼び、再びの開催が決まった。

完全予約制（最大２０人）。時間は午前１１時半～１時半のランチ。メニューは前菜、メイン（魚または肉）、デザート、コーヒーまたは紅茶。料金は３千円。予約・問い合わせは栗崎さん＝電話０９０（４８８６）９３９２＝へ。

（画像：「注文をまちがえるかもしれないみんなの食堂」の告知チラシ）