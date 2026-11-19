磐城高が来年度から、一部の部活動で新入部員の募集を停止することを決めた。この中には同校設立直後の１８９８（明治３１）年創部で、高校総体（インターハイ）に１０度出場した実績を持つ剣道部も含まれており、関係者の間では衝撃が広がっている。
そのため同部ＯＢＯＧ会と保護者会が連携し、部の存続と新入部員募集停止の撤回を求める署名活動を始めた。
同校では、部活動の新入部員募集停止は「持続可能な部活動のため」と説明する。現行の部活動の体制は２００１（平成１３）年の男女共学化から変わっておらず、当時の１０クラス（１学年４００人）から、７クラス（同２８０人）に減少した点を踏まえ、近年の入部状況から検討したとする。
剣道部のほか、ソフトボール部と写真部が新入部員募集停止の対象となった。なお現在所属する部員に関しては、卒業する年度まで活動を継続する。
剣道部には３年生の男子１人、２年生の男子２人・女子２人、１年生の女子１人の計６人が所属する。ＯＢＯＧ会の佐藤尊則副会長（６６）は「少ない人数ではあるが、生徒たちは日々の鍛錬に励んでいる。磐城高校で剣道をやりたいと思う中学生ももちろんいる。こうした思いを学校はもっとくみ取ってほしい」と語る。
また今回の決定について、現役部員にとっては突然の知らせだったといい、驚きと憤りを隠せない様子という。
署名活動は１２月１５日までの予定。詳しくは＜こちら＞へ。
（資料写真：磐城高）
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伝統の磐城高剣道部 来年度から新入部員募集停止 ＯＢＯＧら存続求めて署名活動
磐城高が来年度から、一部の部活動で新入部員の募集を停止することを決めた。この中には同校設立直後の１８９８（明治３１）年創部で、高校総体（インターハイ）に１０度出場した実績を持つ剣道部も含まれており、関係者の間では衝撃が広がっている。