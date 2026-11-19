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市は２１日から２９日まで、常磐湯本町で「第２回『いわき湯本温泉 まちなみづくり社会実験』」を実施する。

ＪＲ湯本駅前の再開発に関連した取り組みとして、今年９月２６日から１０月２日まで行われた企画に続き、いわき湯本温泉を含め、情緒ある沿道景観の形成を目指すとともに、安全で快適に回遊できる景観（まちなみ）の形成を図っていく。

社会実験は『東北一の温泉地』を目指し、快適なまちあるきができる場所にしたいとの思いで展開している。

今回はＪＲ湯本駅西側の一番町通りが会場。期間中を通して「湯本ローカルのテイクアウトメニューを食べよう」と銘打ち、アンケートに答えると、１８カ所の飲食店で使用できる割引券がプレゼントされる。

アンケートは一番町通りの中ほどで受け付ける。時間は午前10時～午後６時（２９日は同８時まで）。沿道には休憩や飲食可能な自由にくつろげる空間も設け、フラや夜の灯りを演出した仕掛けも施す。

また２９日にはキッチンカーイベントも開催。時間は正午～午後８時。アンケートによる割引券配布も対象となる。

併せて同日は正午から、大徳産業（平字九品寺）が手がけるテナントビル「ＹＵＮＯＶＡ（ユノバ）」の上棟式が行われる。餅まきや特設ブースの出店を予定する。

午後５時からはいわき湯本温泉観光協会主催で、市内各地で一斉にイルミネーションを繰り広げる「イルミエールいわき」の点灯式も催され、湯本駅前のシンボルであるヤシの木が華やかに彩られる。

社会実験全体の時間は午前１０時～午後８時。荒天中止。問い合わせは市都市計画課＝電話（２２）７５１２＝へ。

ＪＲ湯本駅前の市街地再開発を巡っては、交流拠点施設の供用開始は２０３２（令和１４）年度の見通しで、行政機能や温浴施設が入居する計画となっている。

（画像：「いわき湯本温泉 まちなみづくり社会実験」の告知チラシ）