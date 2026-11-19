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１００年以上の歴史を持つ「いわきねぎ」の収穫体験学習が１９日、平下神谷のほ場で行われた。市のいわきねぎ振興の一環で、草野小の５年生約５０人が参加した。

ほ場では、ＪＡ福島さくらいわきねぎ部会の冨岡正治部長が講師を務め、実際にねぎを掘り起こす作業を展開。子どもたちは白い根本が見えるまで手で掘り進め、力強く引っ張りながら、次々とねぎを手にしていった。

児童からは「掘る時の土の硬さや重さが思った以上で、収穫する農家の皆さんの苦労が分かった」「こんなにたくさん取るのが大変だとは思わなかった」といった感想が寄せられ、学校に戻った後には今回の体験を踏まえて「ねぎらいの手紙」と題し、生産者らに対する感謝の手紙をつづった。

冨岡部会長は「ねぎは長い時間をかけて、初めて製品になる品物。ブランド化を目指して新たな担い手を増やし、安定して作れる体制を目指していきたい」と話している。

草野小の子どもたちによる「ねぎらいの手紙」は２１日、小名浜アクアマリンパークで開催されるイベント「いわきのめぐみＮａｖｉ（ナビ） ドット混む！」で披露。時間は午前１０時２０分ごろの予定。

（写真：いわきねぎを手にする草野小の児童）