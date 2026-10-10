県知事選の期日前投票 いわき市でも開始 市民が貴重な一票投じる

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任期満了に伴う県知事選の期日前投票が９日、いわき市でも始まった。初日からさっそく貴重な一票を投じる市民の姿がみられた。

期日前投票、移動期日前投票の場所・日時は次の通り。

【期日前投票】◇市役所東分庁舎▽２４日＝午前８時半～午後８時

◇小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の各支所、好間公民館▽～１６日＝午前８時半～午後７時▽１７～２４日＝午前８時半～午後８時

◇遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所▽１７～２２日＝午前８時半～午後６時▽２３、２４日＝午前８時半～午後８時

◇いわき産業創造館（ラトブ６階）▽１７～２４日＝午前１０時～午後８時

◇中央台公民館、泉公民館講堂▽２０～２４日＝午前８時半～午後８時

【移動期日前投票】◇四倉地区▽柳生構造改善センター＝１９日午前９時～１１時▽駒込生活改善センター＝同日午後１時～４時

◇小川地区▽小川小＝２１日午前９時～１１時▽野々志道公民館＝同１１時１０分～正午▽江田・牛小川集会所＝同日午後１時半～２時半▽牛小川踏切前＝同２時４０分～３時１０分

（写真：いわき市役所東分庁舎に設けられた期日前投票所）