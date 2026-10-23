地域の歴史や文化、自然に触れる １１月２２日 四倉・大浦でウォーキング大会

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地域の歴史や文化、自然に触れる「第２４回大浦ふれあいウォーキング大会」が１１月２２日、四倉町の大浦地区で催される。同大会実行委員会の主催。

集合場所は大浦小で、受け付け開始は午前８時半、開会式は同８時４５分。スタートは同９時。

大浦小を出発し、戸田の円福寺、長友のとまとランドいわき、玉山の雷神様の一本杉、小川江筋の大森隧道、狐塚の弁天神社を経て、ゴールの大浦公民館までの約８ｋｍのコースを巡る。

到着予定は正午。地域情報誌「四倉だより」発行人の吉田靖さんが同行し、コース途中の寺社や史跡などで解説をする。

ゴールした後には豚汁の振る舞いと、お楽しみ抽選会を実施。中学生以下の参加者にはお菓子のプレゼントもある。

参加料は高校生以上３００円、小・中学生１００円、未就学幼児無料。小学３年生以下は保護者が同伴すること。申し込みは大浦公民館備え付けの申し込み書に記入の上、参加料を添えて申し込めばよい（当日不参加の場合でも返金なし）。

開催当日の１１月２２日朝まで受け付けるが、同１７日までに申し込むと傷害保険の適用となる。持ち物は、おにぎりなどの昼食、飲み物、豚汁用のお椀、箸のほかタオル、雨具など。

小雨決行（中止の決定は当日の午前７時）。中止の際は同１０時から大浦公民館で、豚汁の振る舞いと抽選会を行う。また四倉地区にクマ出没の情報が出た場合は、コースの変更または豚汁の振る舞いと抽選会のみとする可能性あり。

駐車場は大浦小のプール側校庭と北側職員駐車場、ＪＡ福島さくら四倉支店駐車場（大浦公民館の向かい側）。台数に限りがあるので乗り合わせの協力を。

問い合わせは、大浦公民館＝電話（３２）２００３＝まで。

（画像：ウォーキング大会の告知チラシ）