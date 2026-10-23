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いわき市医療センター 臨床研修医のマッチング充足 福島労災、常磐病院も

　医学部学生らが卒後臨床研修先を決める「マッチング」（組み合わせ決定）の結果が２２日に公表された。いわき市関係のうち、市医療センターの「卒後臨床研修プログラム」が定員１２人すべてを満たし、８年連続のフルマッチを果たした。
　同センターの「総合診療重点プログラム」も定員２人を充足したほか、歯科分野の「歯科医師臨床研修プログラム」も定員１人を充足した。それぞれフルマッチは２年連続と４年連続。
　新谷史明・市病院事業管理者は「３つのプログラムが全てフルマッチとなり、大変うれしく思っております。修学資金制度の定着や医学生への情報提供など、地道な取組みが今回の結果につながったものと考えております」とコメントしている。
　その上で「今後も『（初期臨床研修を終えた）２年後には当直に対する不安がなくなる』をスローガンとし、研修環境の充実に努め、医学生の皆さまに選んでいただけるような、魅力ある病院づくりを進めて参ります」と話している。
　このほか福島労災病院のプログラム（定員３人）も３人、常磐病院のプログラム（同４人）も４人すべてが決まった。
　（資料写真：いわき市医療センター）

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

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