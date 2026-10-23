１１月１日 塩屋埼灯台で特別公開 じゃんがら、日立灯台とのコラボも

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福島海上保安部は１１月１日、同日の灯台記念日に合わせ、平薄磯の「塩屋埼灯台」で特別公開を実施する。参観料無料。時間は午前９時～午後４時。

いわき市のシンボルでもある塩屋埼灯台は、全国に１６基しかない「登れる灯台（参観灯台）」の一つ。内部のらせん階段を登って、最上階から太平洋を一望できることで知られている。

特別公開は広く灯台について知ってもらおうと、塩屋埼灯台の魅力を発信する「とよまの灯台倶楽部」と、日本全国の灯台をキャラクター化して振興に当たる「燈の守り人製作委員会」が協力する。

当日は小名浜海星高チームじゃんがらによる郷土芸能「じゃんがら念仏踊り」の披露（午前１１時から）や、日立灯台（茨城県日立市）との灯台カードラリーなどが行われる。

このうち灯台カードラリーでは、塩屋埼と日立の両灯台を訪れてカードを集めることで、今回限定の「コラボ御巡印」を入手できる。なお両灯台のカード配布は１１月１日のみ（塩屋埼は１２月中旬にも予定）。

また「擬人化のぼりプチサミット」と銘打ち、塩屋埼灯台を含めた東北６県の灯台をモチーフにしたキャラクターののぼりが集結する。

（画像：特別公開の告知チラシ）