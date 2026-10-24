新常磐交通が１２月１日にダイヤ改正へ 小名浜地区では最終バスを繰り下げ

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新常磐交通（本社・明治団地）は１２月１日、ダイヤ改正を実施する見通しとなった。このうち小名浜地区では、新たに「小名浜車庫―泉駅前」を夜間に２便（１往復）運行する。

最終バスはイオンモールいわき小名浜（泉駅前行き）が午後９時３６分（現在は同７時１８分）、泉駅前（小名浜車庫行き）が同１０時２０分（現在は同８時１５分）と約２時間繰り下がるほか、どちらも泉駅の上下普通最終列車と接続する。なお最終の小名浜車庫行きは、東京駅・午後７時５３分発の特急ひたちからも乗り継げる。

イオンモールいわき小名浜で買い物や飲食をする市民らに加え、テナントに勤務する従業員の利便性が図られるとともに、小名浜方面への帰宅に効果が期待される。

ダイヤ改正全体としては、５系統・１５便を新設。４系統・１６便を廃止し、新設・既存の便に振り替える。行政や交通事業者の関係者で構成する「いわき都市圏総合都市交通推進協議会」が２３日、市文化センターで開かれ、同社から今後の方針が示された。

同社では乗務員不足や燃料費の高騰などの問題を抱えながらも、経営基盤の強化に向けて、さらなる業務効率化と新規顧客の獲得を目指すため、ダイヤ改正に踏み切った。

ダイヤ改正の詳細は１１月１日、同社のホームページで公表される。

（写真：ダイヤ改正の方針が示された協議会）