マルト いわき市にサントリーフーズと寄付 飲料水備蓄の企画に合わせて

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いわき市や双葉郡、茨城県でスーパーマーケットを展開するマルト（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は２７日、大手飲料メーカー・サントリーフーズ（東京都港区）と連携した「防災備蓄・寄付企画」を通じ、市に２２万３２１９円を寄付した。

贈呈式が同日、市役所本庁舎で行われ、安島社長、サントリーフーズの西沢武彦・東北支社第一支店長が内田市長に目録を手渡した。

防災備蓄・寄付企画は、今年３月に発生から１５年を迎えた東日本大震災の経験を踏まえ、広く市民に防災意識の向上と災害への備えの重要性を知ってもらおうと実施。３月から４月にかけてと９月の２回にわたって、サントリー天然水ブランドの商品を１本購入すると、１円が寄付に充てられる仕組みとした。

浄財は市の災害対策基金に積み立てされ、災害時の避難環境整備や防災教育、備蓄強化に役立てていく。

目録の贈呈にあたって、安島社長は１日に必要な飲料水は１人あたり約３㍑である点から、日常生活で使用しながら備蓄する「ローリングストック（回転備蓄）」の重要性を強調。「ぜひ多くの市民の方に知ってもらいたい」と呼びかけた。

（写真：贈呈式に臨む内田市長、安島社長、西沢支店長＝左から）