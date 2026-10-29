いわきの農産物テーマにした催し １１月２１日に小名浜で 注目はねぎの鍋

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市産の農産物をテーマにしたイベント「いわきのめぐみＮａｖｉ（ナビ） ドット混む！」が１１月２１日、小名浜アクアマリンパークで開催される。

この取り組みは農産物情報ポータルサイト「いわきのめぐみＮａｖｉ」の認知度向上と利用促進を図る狙いがあり、本年度は注目企画として、錦町出身のお笑い芸人・あかつさんを交え、いわきの秋冬ねぎを使った「ねぎらい鍋」の販売を予定。

１日を通していわき市産の農産物を楽しめる催しとなっている。市農業生産振興ブランド化協議会の主催。

■ ■

市では２０１１（平成２３）年の東京電力福島第一原発事故に伴い、いわき市産の農産物に風評が生じたことを踏まえ、市内外で積極的に安全性をＰＲ。同年１０月には「いわき農作物見える化プロジェクト」が始動し、ウェブサイトで放射性物質の検査方法や結果、農業従事者の思いなどを紹介した。

１２年には情報発信強化プロジェクトチーム「見せる課」（現・魅せる課）を設置し、１５年からは「いわき野菜アンバサダー」プログラムを始めるなど、官民で連携した取り組みを展開。

１９（令和元）年１０月、復興・創生から新たなステージを目指す狙いで、いわき市産農林水産物に「いわきのめぐみ」を掲げ、真にそのおいしさを発信している。

「いわきのめぐみＮａｖｉ ドット混む！」もこうした活動の一環。会場ではいわき市産農産物の直売と、市内飲食店が活用したメニューの販売を行う。

注目企画の「ねぎらい鍋」では、いわきの秋冬ねぎをたっぷり使った鍋を囲みながら、「頑張る自分や大切な誰かをねぎらう」という新しい食べ方を提案。特定のレシピを定めず、家庭でも気軽に楽しんでもらいながら、いわき産ねぎの消費拡大を進めていく。

雨天決行。時間は午前９時～午後３時。

また小名浜アクアマリンパークでは同日、ＪＡ福島さくらいわき統括センター主催の「ＩＷＡＫＩ ＪＡまつり ２０２６」が併催される。

（画像：イベントの告知チラシ）