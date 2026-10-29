脱炭素に向けて いわき市 公共施設で電力リバースオークション導入

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市は２８日、市内の公共施設等で使用する電力を巡り、再生可能エネルギー由来とするため「電力リバースオークション」を実施すると発表した。

リバースオークションは競り下げ方式の入札で、参加者が一度だけ条件提示ができる通常の入札による調達方法とは異なり、定められた期間内であれば、最低価格を確認しながら何度でも条件を提示できる。

この取り組みを通じ、温室効果ガスの削減が図られるほか、高騰する電気料金の削減にもつながることが期待される。

今回は１１４カ所の高圧施設が対象。年間予定使用料は約１３００万ｋｗ時。現状の年間電気料金は約５億７千万円となっている。

求められる再エネ比率は１００％。需要期間は来年４月から１年間。

電力リバースオークションは１１月１２～１６日に事前閲覧期間を設定。入札は同１７日正午～２６日午後３時（終了期限３０分以内に応札があった場合は、３０分ごとに自動延長。最終延長期限は同２７日正午）。

エナーバンクが運営するサイト「エネオク」を通じて実施する。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）