河川水のＤＮＡ分析通じたクマの侵入 いわき市 新たに８カ所で不検出

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市は１日までに、新たに河川水のＤＮＡ分析を通じたクマの侵入状況の検査結果を明らかにし、鮫川水系など市内８カ所でいずれもクマのＤＮＡは検出されなかったと公表した。

この取り組みは今年６月に発表した「クマ対策強化パッケージ」の一環で、河川水に含まれる微量のＤＮＡの分析によって、上流１㌔までのクマの侵入状況（２４時間以内）が分かるという。

市では鮫川、夏井川、仁井田川水系の１０カ所ずつで調査を計画している。

鮫川水系では９月１５日に鮫川の十三枚橋（遠野町滝字上川原）、山田川の新川橋（山田町屋敷）、渋川の植田橋（佐糠町八反田）、根古谷川・天神川の東湖園橋（植田町林内）で採水した。

夏井川水系では１０月１８日、鹿ノ又川の鹿の又橋（川前町川前字前川原）、夏井川の三島橋（小川町三島字仲屋敷）、好間川の独古内橋（好間町北好間字独古内）で実施。また過去の目撃例から、木戸川水系・小白井川の吉間田橋（川前町下桶売字萩）でも行った。

ＤＮＡの分析は、川釣りライフをサポートする企業「フィッシュパス」（福井県坂井市）の技術。採水量はいずれも１㍑で、10月23日に報告を受けた。

今年７月に採水した四倉地区と大久地区の計５カ所でも、クマのＤＮＡは未検出だった。

（写真：山田川の新川橋で行われた採水の様子＝市環境企画課提供）