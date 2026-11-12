「めひまる」など長瀬印刷の独自商品が満載 小名浜郵便局に販売所設ける

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小名浜字渚廻の長瀬印刷は、小名浜郵便局で同社オリジナルキャラクター「めひまる」などを印刷したグッズの無人販売を始めた。

商品の他、店頭やネット販売でも取り扱っていることをＰＲするチラシを設置し、購入を呼び掛けている。

いずれも営業部の吉内史芳子さんがデザインを担当した独自開発商品。「めひまる」は、本市のお土産として定着させようとの思いで、本市の魚メヒカリと、フラガールを連想させるハイビスカスをモチーフにした。

青・ピンクと同系のくすみカラー合わせて４種類のＴシャツとトートバッグを製作した。印刷会社ならではの技術でシャツへの直接プリントにより、滑らかな手触りとなっていることが特徴。トートバッグの印刷も、縁に余白をとることなく折り目ギリギリから印刷できるのは同社の強みという。

「めひまる」をプリントした２商品のほか、塩屋崎灯台とマリンタワーをデザインしたＴシャツ・トートバッグ、「めひまる」のブロックメモ帳、コツメカワウソをあしらった一筆箋なども取り扱っている。

無人販売のＴシャツはＭとＬの２種類。現時点では無人販売所でのみ購入できる限定品となっているが、同社へ問い合わせれば、他のサイズにも対応するという。

日本画家黒川雅子さんの描いた作品「新年を寿ぐ」をプリントしたクリアファイルとマルチケースもある。

アクアマリンパーク周辺ではクサフグなどが多くいることから、「ふぐまる」もデザインし、「めひまる」のＴシャツに登場させた。吉内さんは「地元の方に長瀬印刷の業務内容を知ってもらうきっかけになればうれしい」と期待している。

商品や無人販売に関する問い合わせは、同社＝電話（５４）３８１９＝へ。

（写真：グッズをＰＲする吉内さん）