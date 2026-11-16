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いわき市平の４１歳の会社員男が交際相手の３歳の息子に暴行して死亡させた傷害致死事件を巡り、市と県浜児童相談所の説明に食い違いが生じていることが分かった。

幼い命が奪われた中で、責任があいまいな点が浮き彫りとなっており、改めて関係者間での情報共有が求められる。

市が男児が通う認定こども園から相談を受け、１０月２２日に問題を把握した後、２６日に立ち入り調査権を持つ浜児相に家庭訪問の同行を依頼したが、浜児相側は市が対応するよう応じなかった。

しかし浜児相側はこれを否定し、そもそも２６日に同行を求められたことはなく、２７日に「同行は可能と提案した」と主張している。

また市は２３日に認定こども園から、男児の傷の写真について提供を受けた。

市では浜児相に、男と同居後に傷ができるようになったことを伝え、写真を見るよう要請したが拒否されたという。ただこの話も浜児相は否定している。

そもそも市から浜児相に連絡した日時も、市は２２日としているが、浜児相は２３日と述べている。

こうした主張の食い違いに関して、内田市長は「市の対応にも至らなかった点があり、われわれも大いに反省すべきであるが、市は事実ベースに基づいて説明している」と強調する。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）