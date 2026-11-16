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第５回花澤杯学童軟式野球大会（いわき野球連盟主催）が１４日、ヨークいわきスタジアムで開幕した。

県野球連盟参加の６支部からいわき勢５チームを含む２８チーム・約５７０選手が参加。２３日までの計５日間にわたって３会場でトーナメント戦を繰り広げる。

参加資格が４年生以下の大会で、小さい子どもたちに野球の楽しさを知ってもらい、競技人口の底辺拡大を図るのが目的。そのため「野球の原点は打つこと」を大切に、バント・盗塁・申告敬遠を禁止している。

初日は開会式の後、元プロ野球選手を講師に迎えた野球教室も行われた。

講師は東京ヤクルトスワローズの監督として、前年最下位だったチームを１４年ぶりにリーグ優勝へ導いた真中満さん（５５）をはじめ、ヤクルトからニューヨーク・メッツ、トロント・ブル―ジェイズ、ニューヨーク・メッツなどで活躍したＭＡＸ１５９ｋｍの豪速球投手だった五十嵐亮太さん（４７）が登場。

またヤクルトなどで活躍し、プロ初勝利が当時のいわきグリーンスタジアム（当時）だった元侍ジャパン投手の秋吉亮さん（３７）ら、総勢７人が駆け付けた。

（写真：野球教室に登場した五十嵐亮太さん）