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いわき市の優れた技能を持つ人たちをたたえる「令和８年度いわき市技能功労者」の表彰式が２０日、平のいわき産業創造館で開かれる。

本年度は配管工や理容業など８人が「技能功労者」、造園工や鍛冶工など５人が「優良技能者」に選ばれた。

技能功労者は、▽技能を通じて市の産業発展に貢献した▽１日現在、２５年以上の経験を有し、満５５歳以上で引き続き同一職業に就いている▽技能を通じて後進の指導育成を行い、または技能者の育成に寄与した▽極めて優れた技能を有し、勤務実績、日常生活などで、ほかの技能者の模範と認められる――人が対象。

優良技能者は、▽１日現在、１５年以上の経験を有し、満年齢が３５歳以上５５歳未満で引き続き同一職業に就いている▽技能を通じて後進の指導育成を行い、または技能を通じて自発的な地域貢献活動を行っている▽優れた技能を有し、勤務実績、日常生活などで、他の技能者の模範と認められる――こととされる。

それぞれ１９７６（昭和５１）年度、２０００（平成１２）年度から表彰が始まり、昨年度までの技能功労者は９９３人、優良技能者は１８３人。

（写真：技能功労者・優良技能者）