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平鎌田の東日本国際大は１９日、来年４月から第８代学長に、同大を運営する学校法人昌平黌の常任理事・小池啓三郎氏（８１）が就任すると発表した。小池氏は熊本県出身で、立命館大法学部卒。

１９７５（昭和５０）年、旧文部省に入省。文部大臣官房企画官、文化庁国語課長、名古屋大事務局長を歴任。退職後は日本私立学校復興・共済事業団理事、日本私立薬科大学協会事務局長（現任）などを務めてきた。

２０１７（平成２９）年から学校法人昌平黌の常任理事に就任した。教育行政関係者の学長は初。新学長の就任は１０月１４日の理事会・評議会で決定した。

教育行政や大学運営に豊富な経験や実績を持っている上、社会と時代のニーズに応じた新機軸の推進の必要性、法人全体のガバナンスやリーダーシップを重視した大学運営の観点から、小池氏がふさわしいと判断した。

小池氏が１９日、同大で記者会見を行い、就任に向けての抱負を示し、「（来年４月の就任時には）８２歳で新学長という役割を担うことで、初心に帰ったような新鮮な気持ちを抱いている」と語った。

その上で「これまでの経験を大切にし、学生の皆さんから新たな刺激を受け、教職員の支援を受けながら、新たな大学の姿をともに作っていきたい」と呼びかけた。

学長就任後の大学のビジョンに関しては、２０２８（令和１０）年４月に開設予定の「デジタル共創学科（仮称）」を含め、経済経営学部と健康福祉学部をつなぐことで、新たな価値の創造を展開すると強調する。

学部名の変更や、通信制大学の設置などの構想も明かし、「新たな可能性を切り開き、未来を創造していく機会を持って、果敢に挑戦していきたい」と述べた。

（写真：学長としての抱負を語る小池啓三郎氏）