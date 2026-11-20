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１０月のプロ野球の新人選択会議（ドラフト会議）で、千葉ロッテマリーンズから４位指名を受けた東日本国際大の黒田義信外野手（２２）が２０日、いわき市内で入団交渉を行い、契約金４５００万円、年俸８８０万円（金額はいずれも推定）で契約合意した。

黒田は長崎県佐世保市出身。小学１年からソフトボールを始め、中学では硬式野球クラブに所属した。九州国際大付（福岡）では３年の春夏連続で甲子園に出場し、Ｕ―１８（１８歳以下）日本代表にも選出。プロ野球志望届を提出したが、指名漏れの悔しさを味わった。

東日本国際大では１年春からレギュラー。２年春には首位打者、盗塁王を獲得したほか、直近の４年秋でも４度目の優秀選手賞、３度目のベストナインに輝いた。今年７月には大学日本代表にも選ばれ、ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップで日本の優勝に貢献した。

夢のプロ入りにあたっては「いわき市民の方々にも、希望や夢を与えられるような選手になりたい」と力強く語っている。背番号は１２月上旬の新入団選手発表会で披露される。

（写真：契約合意をした黒田＝中央）