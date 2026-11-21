この記事のタイトルとURLをコピーする

三陸・常磐エリアの海産物振興を図るイベント「ごひいき！三陸常磐キャンペーン ｉｎ 豊洲場外マルシェ」が２１日、東京都江東区のミチノテラス豊洲で行われた。

イベントにはアンバサダーを務めるお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さん（小名浜出身）、酒井健太さんが登壇し、いわき市が誇るメヒカリの唐揚げなど各地の『海の幸』をＰＲした。

三陸常磐キャンペーンは経済産業省が中心となり、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興支援も兼ねて、２０２２（令和４）年からスタート。平子さん、酒井さんの活動も５年目を迎えた。

イベントには青森のベビーホタテや、宮城のみやぎサーモンの漬け丼、茨城の常陸乃国しらすなどが次々と登場。福島からは県漁連の鈴木哲二専務理事の案内で、メヒカリの唐揚げが振る舞われた。

試食にあたって、平子さんは「東京とかから友だちを連れて、実家に泊まったりすることがあって、『マグロがうまい』『ウニももちろんうまい』とみんな喜ぶんですが、一番驚くのはこのメヒカリ。小魚には骨ばったイメージがあるのか、ここまでフワフワ・サクサクで味もおいしいと、お土産で買って帰るんです。なのでもっともっと全国にとどろいてほしいです」と笑顔で語った。

メヒカリに対し、酒井さんは「最近は東京のスーパーでも見かけるようになりましたね。買います」と明かし、「やっぱりおいしい」と絶賛した。

終了後には報道各社の取材に応じ、平子さんは「僕は１８歳までいわき市小名浜で生まれ育ち、東京に出てきたことを振り返ると、毎日『宝物』が食卓に並んでいたと思うことが、年を重ねるごとに深まってきました。母親に『またマグロかよ』などと恐ろしいことを口走っていましたが、これだけおいしいものが各地に広がっていることは（地元を）離れてみて、より貴重なものに思えます」と感慨深げな様子だった。

また今年３月で震災・原発事故の発生から１５年が経過した。「港町の出身なので、身近な人たちにも漁業関係者は多い。ある程度『内側の目線』で、全国各地・世界中からの（福島の漁業を）『底上げしようよ』という気持ちに触れてきました。地元の良さをみんなでピックアップしてくれて、本当にありがたく思います」と丁寧に言葉を紡いだ。

酒井さんは祖父の家が宮城県気仙沼市で、子どもの頃から港町に親しみを持っており、最近も同県亘理町の荒浜漁港で若手漁師と交流したという。

「新しい手法を取り入れたりしながら、漁業を支えている姿に触れました。実際に食べておいしいものばかりだったので、これからも頑張っていただきたいです」とエールを送った。

（写真：イベントに臨んだ平子さん、宮本周司経済産業副大臣、酒井さん＝左から４～６人目＝と漁業関係者）