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米国のフロリダ国際大と、平鎌田の東日本国際大は２２日、包括的学術・機関間協力に関する覚書を交わした。締結式が同日、平のいわきワシントンホテル椿山荘で行われた。フロリダ国際大のジーネット・ヌニェス学長、東日本国際大を運営する学校法人昌平黌の緑川浩司理事長、同大の中山哲志学長が署名を取り交わした。

またいわき市に設置された国連の地域リーダー養成拠点「ＣＩＦＡＬ（シファール）」を巡り、米国フロリダ州に開設されたマイアミの拠点（ＣＩＦＡＬマイアミ）と、いわき市に設置された拠点（ＣＩＦＡＬジャパン）が同日、包括連携協力に関する覚書を結んだ。

締結式を引き続き実施し、ＣＩＦＡＬマイアミのマリカルメン・エストラーダ所長と、ＣＩＦＡＬジャパンの共同代表として、内田市長と緑川理事長が署名に臨んだ。

フロリダ国際大と東日本国際大の覚書では、米国のハリケーン被災、日本の東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興を踏まえ、防災・減災やレジリエンス（回復力・復元力）の面に加え、両者の地域性を生かした産業の点などで、学生・教職員の交流、共同研究等を展開していく。

ヌニェス学長は「太平洋をまたがって、大きな橋が架けられた」と強調。緑川理事長も「困難を乗り越えられる人材を育成し、持続可能な社会を構築するわが大学の使命を果たしていく」と呼びかけた。

ＣＩＦＡＬマイアミとジャパンの覚書にあたっては人材育成の観点から、両地域が経験してきた災害や地域課題に関する知識・経験を共有。共同国際シンポジウムの開催や、防災・レジリエンスをテーマにした共同研究とともに、両ＣＩＦＡＬを結ぶ教育・研究ネットワークの構築を検討していく。

エストラーダ所長は「人々の生活を豊かにするため、福島の知見をわれわれも生かしていきたい」と期待を寄せる。内田市長は「マイアミといわきには災害を乗り越えてきた点と、豊かな自然を踏まえた観光という共通点がある。ぜひ協定をいわきの発展につなげていきたい」と語った。

２つの覚書に対して、ＣＩＦＡＬジャパンでは「それぞれ異なる目的と役割を持っているが、大学と国際ネットワークの連携を通じて、地域が抱える課題の解決と、持続可能な社会の実現に貢献するため、相互に連動させていくことが重要」と説明する。

締結式に合わせ、各機関の関係者によるシンポジウムも催された。

（写真：締結式に臨んだ各機関の関係者）