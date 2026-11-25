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１等と前後賞を合わせて１０億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」（第１１３４回全国自治宝くじ）の販売が２４日、全国で始まった。年末ジャンボは１等（２３本）が７億円、前後賞（４６本）が１億５０００万円など。

１等・前後賞で計５０００万円が当たる「年末ジャンボミニ」（第１１３５回同）も同時に売り出され、いわき市でもさっそく『夢』を買い求める人たちが売り場に足を運んだ。販売は１２月２５日まで。抽せんは大みそかの同３１日。

いわき市の売り場のうち、高額当せんが多く出てきた『大黒様の宝くじ』として親しまれている「平一町目宝くじセンター」（平字一町目）では、午前１０時の販売開始前から行列ができるにぎわいぶりだった。

一番乗りを果たしたのは、山形県金山町から訪れ、午前０時ごろに並び始めた会社員佐藤泰浩さん（４６）。デパート・大黒屋時代から足しげく通う『常連』で、今年は６千枚の年末ジャンボ宝くじを購入した。

１０億円が当たったら何がほしいかとの問いに、小名浜の飲食店「さかなや食堂 ウロコジュウ」の名前を挙げ、「いわきと言ったら『常磐もの』。すべてのメニューを頼みたいです」と笑顔を見せた。

また発売に先立ち、大國魂神社（平菅波、山名隆弘宮司）から分霊した売り場前の「石城国大国明神」で当選祈願祭が催された。同センターで３００枚以上購入すると、同神社による金運隆昌小判が進呈される。

（写真：行列ができた平一町目宝くじセンター）