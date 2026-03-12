「サッカー通じてこの街を盛り上げる」いわきＦＣ 震災１５年に改めて決意

この記事のタイトルとURLをコピーする

東日本大震災を機に生まれたサッカークラブとして、Ｊ２いわきＦＣを運営するいわきスポーツクラブの大倉智代表取締役と、トップチームの田村雄三監督や選手、スタッフらは１１日、震災の発生時刻に合わせ、常磐上湯長谷町のいわきＦＣパークで献花と黙とうを行った。

例年は併設のフィールドで追悼行事を行うが、天然芝への張り替え工事に伴い、同パークの正面入り口付近に献花台を設置。サポーターも見守る中、午後２時４６分に合わせてそっと目を閉じ、鎮魂の祈りを捧げた。

郡山市出身の熊田直紀選手（２１）は、１５年前、幼稚園のバスに乗り自宅に向かう途中で被災したという。古里への思いは誰よりも強く、今季はけがで出遅れているからこそ、「自分たちにできるのは、サッカーを通じてこの街を盛り上げること。しっかりと治し、結果で恩返しをしたい」と静かに闘志を燃やしていた。

大倉社長も被災地に思いをはせる。「被災者じゃないと心の痛みは分からないし、『サッカーができることは当たり前じゃない』ということを忘れてはいけない」と言い聞かせるように語りつつ、「世の中が（震災を）忘れかけているように思える」と危機感を強め、だからこそチームが掲げる『希望の光』となるため、活躍していくことを改めて誓った。

（写真：いわきＦＣパークで行われた献花と黙とう）