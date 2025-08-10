いわきＦＣ ホームで磐田に３－１ １０周年記念マッチを白星で飾る

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２５節として、１３位のいわきＦＣは１０日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、８位のジュビロ磐田を迎え撃ち、３―１で勝利した。

通算成績は７勝９分け９敗の勝ち点３０。順位は前節より１つ上げ、２０チーム中１２位に付けている。次節は１６日、アウェーのＮＤソフトスタジアム山形（山形県天童市）で、１６位のモンテディオ山形戦と対戦する。キックオフは午後７時。

いわきは前半３１分、ＭＦ山中惇希（２４）が左サイドからスローインを入れると、ＤＦ白井陽貴（２４）が頭でゴール前に流し、最後はＭＦ山下優人（２９）が胸トラップから落ち着いて左足を振り抜き先制点を奪取した。

さらに４３分、ＭＦ五十嵐聖己（２３）のロングフィードを起点に、ＦＷキム・ヒョンウ（２３）が相手選手との競り合いを制し、ボールはＦＷ熊田直紀（２１）へ。熊田は前線にボールを運ぶと、左サイドを駆けてきた山中がパスを受け、そのままゴール右隅に流し込んだ。

後半３８分には元日本代表のＧＫ川島永嗣（４２）との１対１を制し、五十嵐がこの日３点目となるプロ初ゴールを決める。終了間際に失点を許したが、いわきは３試合ぶりの白星を手にした。

今節はクラブ創設１０周年に合わせた「いわきＦＣ １０周年記念マッチ」として行われ、田村雄三監督（４２）は「雨天の中でもたくさんのサポーターに来ていただき、皆さんの声援が力になりました。選手には『１０周年記念マッチ』はきょうの１試合しかないと伝えた中で、自分たちのサッカーを体現してくれた」と語った。

東北１部から在籍する７年目の山下が先制点を挙げたことについては「僕自身も感じるところがありますし、彼の普段からの努力を見て、神さまがご褒美をあげたのかなと思っています」と笑顔でたたえた。

（写真：試合後にサポーターの声援に応える山下）