いわき市の成人式 来年１月１１日に開催へ 恒例のＡＲフォトフレーム配信中
ハタチの門出を祝う「令和８年いわき市成人式」は来年１月１１日、市内１３カ所を会場に開催される。今回は２００５（平成１７）年４月２日～０６年４月１日生まれで、市内に住民登録があるか、市内の中学校を卒業した人を対象に行われ、式典と記念行事が催される。
３１日時点で住民登録がある場合は１０月初旬に案内はがきを送付するほか、住民登録がない場合には別途事前に参加申し込み（１０月１日～来年１月８日）が必要となる。いずれもインターネットを介して申し込む。
市教委は成人式に先立ち、恒例の記念撮影用ＡＲ（拡張現実）フォトフレームの配信を始めた。専用アプリのダウンロードは不要で、市からの案内はがきに二次元コードを添付するほか、市ホームページ＜こちら＞からも入手できる。
フォトフレームは、いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」とその愛犬「フラッペ」をあしらったものをはじめ３種類。期間は来年１月３１日まで。
式典は午前１１時半～正午（受け付けは午前１０時半から＝田人、川前のみ同１１時から）。なお平、小名浜、勿来地区のみ午後の部・同２時半～３時（受け付けは同１時半から）もある。記念行事は式典終了後、１０～３０分程度を予定している。
詳細は市ホームページ＜こちら＞へ。
（画像：市が配信している記念撮影用ＡＲフォトフレーム）