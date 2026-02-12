いわきＦＣ 福島戦に向けてトレーニング 堂鼻「素早く攻める」と古巣撃破誓う

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣは１１日、常磐上湯長谷町のいわきＦＣパークで練習を公開した。特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の第２節として、１５日のホーム・ハワイアンズスタジアムいわきで行われるＪ３福島ユナイテッドＦＣ戦に向け、オフ明けのトレーニングに臨んだ。

いわきは８日のホーム・北海道コンサドーレ札幌戦で、Ｊリーグ参入後初めてとなる開幕戦白星を挙げた。今節は勢いそのまま、本拠地のサポーターの声援を受け、４年ぶりの「福島ダービー」にも勝利したい。

福島には今季から『キングカズ』こと、元日本代表のＦＷ三浦知良（５８）が加入。開幕戦で自身が持つＪリーグ公式戦の最年長出場記録を更新して、さっそく大きな話題を呼んだ。

そうした中で「自分が成長した姿を見せたい」と語るのは、いわきで今季のコア（チームの基準＝キャプテン）に就いたＤＦ堂鼻起暉（２７）。びわこ成蹊スポーツ大から、２１年に福島に加入し、いわきに移籍するまで３シーズン半過ごした思い出あるチームだからだ。

２４年には寺田周平監督（５０）からキャプテンを任された。同年夏、いわきに完全移籍したが、「どんなサッカーをするかよく分かっている。自由にボールをつながせないこと。奪ってから素早く攻めるところは徹底したい」と話す。

ディフェンスリーダーとして、福島の攻撃陣とマッチアップするが、ＦＷ樋口寛規（３３）との対戦は楽しみの一つ。１６年シーズンから在籍するベテランで、「相手に起点を作らせず、しっかりと厳しくいきたい」と宣言する。チケットは完売済みとなっており、熱戦が予想されるが、「皆さんをしっかりと楽しませたい」と古巣撃破を誓った。

（写真：福島戦に向けてトレーニングに励む選手たち）