いわきＦＣ ホームで藤枝に１－２ 山中の同点弾で一時追いつくも

サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第４節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」４位のＪ２いわきＦＣは１日、ホーム・ハワイアンズスタジアムいわきに、５位のＪ２藤枝ＭＹＦＣを迎え撃ったが、１―２で敗れた。

いわきの通算成績は２勝２敗（うち１ＰＫ負け）の勝ち点７。順位は前節と変わらず１０チーム中４位に付けている。次節は７日、同じくホームのハワスタで、４連勝で首位を走るＲＢ大宮アルディージャと対戦する。キックオフは午後２時。

試合は前半１１分、ゴールポストに弾かれたこぼれ球から先制を許し、百年構想リーグでは初めて追いかける展開に。しかし３０分、ＭＦ山中惇希（２４）のボレーシュートで同点に追いつく。

１―１で折り返し、いわきは追加点を目指したが、後半２９分にロングスローから２点目を献上。その後も猛攻を仕掛けたが、あと一歩及ばず今季初の９０分での敗戦を喫した。

田村雄三監督（４３）は「４千人弱の方に来ていただいたが、勝てずに大変申し訳なく思っている。」と語った。その上で「途中から出た選手はパワー不足のところもあった。次節の相手がどうこうよりも、自分たちに矢印を向け、しっかりと準備していくしかない」と前を向いた。

（写真：試合後にサポーターの声援を受ける選手たち）