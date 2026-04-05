いわきＦＣ アウェーで松本にＰＫ戦勝利 ５連勝で首位に浮上

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第９節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは５日、アウェーのサンプロ アルウィン（長野県松本市）で、６位のＪ３松本山雅ＦＣと対戦し、２―２の末、ＰＫ戦で勝利を収めた。いわきはリーグ戦の連勝を５に伸ばした。

通算成績は７勝２敗（うちＰＫ戦が２勝１敗）で勝ち点は２０。順位は前節から１つ上げ、首位（１０チーム中１位）に浮上した。次戦は１２日、アウェーのとうほう・みんなのスタジアム（福島市）で、９位の福島ユナイテッドＦＣとの「福島ダービー」に臨む。キックオフは午後２時。

百年構想リーグ前半戦折り返しの試合は、最後まで目が離せなかった。いわきは前半２７分、ＭＦ山中惇希（２４）が左サイドからペナルティーエリア内に正確なクロスを上げると、ＤＦ深港壮一郎（２５）が頭で合わせて先制点を奪取した。

しかし１―０で折り返した後半６分、フリーキックを起点に同点とされる。さらに互いに一進一退の攻防を続ける中、アディショナルタイムに守備陣がかわされて２点目を奪われる。このシーンはハンドとも思われたが、いわきは最後まであきらめない。

敵陣ペナルティーエリアでクリアボールの跳ね返りがこぼれたところを、途中出場のＭＦ今野息吹（２４）がしっかりと拾い、冷静にシュートして再び同点とし、そのままＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦は４―４で迎えた７人目、ＧＫ佐々木雅士（２３）が松本のキッカーを止めたのに対し、ＭＦ木吹翔太（１９）がゴール右上に決め、長い戦いに終止符を打った。

田村雄三監督（４３）は「想像以上に松本さんがアグレッシブでパワーもありましたし、声援も素晴らしく、雰囲気の良いスタジアムで試合ができました」と振り返った。

その上で「まだまだ課題はあるのですが、前半戦を首位で折り返すことができました。最後まで諦めずにプレーしてくれた選手たちに感謝しています」と呼びかけた。

（写真：ＰＫ戦を制しての勝利を喜ぶ選手たち Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images)