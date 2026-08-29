いわきＦＣ 新潟に２－３ ホームで逆転負けを喫する

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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第４節として、１５位のいわきＦＣは２９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、８位のアルビレックス新潟を迎え撃つも、２―３で敗れた。通算成績は１勝３敗の勝ち点３。暫定順位は前節から３つ下げ、２０チーム中１８位となっている。

次戦は「ヤマザキビスケット・ルヴァンカップ」の１次ラウンド１回戦で、９月２日にアウェーのミクニワールドスタジアム北九州（福岡県北九州市）で、Ｊ３ギラヴァンツ北九州と対戦する。キックオフは午後７時。

リーグ戦は同５日、アウェーの鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム（徳島県鳴門市）で徳島ヴォルティスと。キックオフは午後７時。

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試合は同じくハワスタで行われた天皇杯２回戦から中２日。互いに主力を温存した戦いだったとはいえ、大分トリニータと延長の末に２―０で勝利しており、この勢いでリーグ戦の連敗を止めたかったがかわなかった。

いわきは前半８分、ＦＷ加藤大晟（２３）が敵陣左で相手のミスを見逃さず、すかさずボールを奪うと、ＦＷ道脇豊（２０）が前線に繰り出してパスを受け、先制点を奪取した。しかし１４分にポストをはねたボールから同点に追いつかれる。

１―１で折り返した後半９分、ペナルティーエリアでの競り合いから流れたボールに、ＭＦ高橋勇利也（２７）が詰めて左足を振り抜いて勝ち越しに成功した。

だが１６分にこぼれ球を押し込まれてまたもや同点に。さらに２分後には自陣右からのコーナーキックを決められて３点目を献上する。その後も猛攻を仕掛けたが、スコアを動かすことはできなかった。

田村雄三監督（４３）は「現状３連敗。試合内容としては良くなった部分もあるが、カウンターを生ませないことや、クロスを上げさせないといったチームとしての決まり事をもう１度作る必要がある」と指摘した。

その上で「新潟さんはしっかりとチャンスを決めきった。下を向いていても仕方がないので、ルヴァンカップや徳島戦にしっかり勝てるよう準備したい」と語った。

（写真：サポーターの声援を受けて引き上げる選手たち）