横浜ＦＭ・谷村海那 日本代表に初招集「成長させてくれたいわきＦＣに感謝」

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日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１７日、今月から来月にかけて行われる日本代表戦のメンバーを発表し、前Ｊ２いわきＦＣで、Ｊ１横浜Ｆ・マリノスのＦＷ谷村海那（２８）が初招集された。

谷村は岩手県盛岡市出身。国士舘大から２０２０年、当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のいわきＦＣに加入。Ｊ３、Ｊ２への昇格を経て、２４年にはリーグ戦１８得点を挙げ、Ｊ２ベストイレブンに選ばれた。

２５年７月に横浜ＦＭに完全移籍。移籍後最初の試合では先制ゴールを決めると、最下位脱出に貢献したとあって、首都圏からを中心に、いわきＦＣへの感謝や激励のコメントを付け、いわき市へのふるさと納税が相次いだことが話題となった。

今季は７試合で６ゴールで、Ｊ１得点ランキング２位に付けている。初めての日本代表入りは言葉にならないほどの驚きだったといい、「自分はいわきＦＣがＪＦＬ時代の時から、一つひとつカテゴリーを上がってここまで来ました。その中で、日々のトレーニングやプレーの細かい部分など、小さなことにこだわりながらサッカーに取り組んできました」と振り返った。

その上で「これまで自分を成長させてくれたいわきＦＣ、そして新たな挑戦の機会を与えてくれた横浜Ｆ・マリノスに、本当に感謝しています。日本代表という舞台でも、これまで自分が大切にしてきたことを変えず、自分らしくプレーしたいと思います」と意気込みを示した。

日本代表の森保一監督は「Ｊリーグで（日本人選手では）一番点を取っている選手。より多くの場面にかかわりながら最後に得点できるため、全員攻撃・全員守備を考えた時に、彼はチームにフィットして点を取ってくれる、チームを勝たせてくれると考えた」と語った。

日本代表戦は北中米ワールドカップ後初めてとなり、２４日にウルグアイ代表（キューアンドエースタジアムみやぎ）、２８日にベネズエラ代表（エディオンピースウイング広島）、１０月１日にエクアドル代表（横浜国際総合競技場）と対戦するほか、同５日には国立競技場でも試合が組まれている（対戦相手未定）。

（写真：いわきＦＣ時代の谷村）