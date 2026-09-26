今季最初の「東北ダービー」いわきＦＣ ホームで仙台に０－２で敗れる

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サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第８節として、１３位のいわきＦＣは２６日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、２位のベガルタ仙台を迎え撃ったが、０―２で敗れた。通算成績は３勝５敗の勝ち点９。順位は前節から２つ下げて２０チーム中１５位。次節は１０月４日、アウェーの函館どつくスポーツガーデン（北海道函館市）で、１９位の北海道コンサドーレ札幌と対戦する。キックオフは午後１時。

今季最初の「東北ダービー」。いわきは序盤から敵陣に襲いかかり、得意のハイプレスから前半だけでシュート８本を放ったが、ゴールネットを揺らすまでには至らず。３３分に背後を突かれる形で、自陣右からのクロスボールを頭で落とされて先制点を献上し、０―１で試合を折り返した。

後半に入ると、仙台の組織的守備に阻まれ、打って変わって思うようなプレーができず。ペナルティーエリアでのファウルから、３６分にＰＫで２点目を与えてしまった。対するいわきは最後まで決めきれず、３試合ぶりに無得点で終わった。

ホーム最多入場者数を更新する５５８６人が詰めかけ、田坂和昭監督（５５）は「チケットも完売し、多くのサポーターに後押ししていただいたにもかかわらず、勝ち点３を取れずに申し訳ない」と語った。

一方で「（プレーは）確実に進歩している」と強調。相手選手との距離感や、フィニッシュに行く過程が良くなっているとし、さらに強度を高めたトレーニングで質を向上させると投げかけた。

（写真：サポーターの声援を受けて引き上げる選手たち）