大手紳士服販売のコナカ いわきＦＣスタッフにオフィシャルスーツ贈呈

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サッカー・Ｊ２いわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブと、大手紳士服販売チェーン・コナカ（本社・神奈川県横浜市）は９日、ビジネスパートナー契約を締結した。

締結に当たって、コナカからいわきスポーツクラブのスタッフに対し、オフィシャルスーツ２０着が贈られた。贈呈式が同日、常磐上湯長谷町のいわきＦＣパークで行われた。

コナカは東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興支援の一環で、２０２２（令和４）年から「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」を展開。双葉郡葛尾村の牧羊産業や、双葉町の縫製企業などを応援している。

これら町村はいわきＦＣのホームタウンであり、新たな縁が生まれ、ビジネスパートナー契約を結ぶに至った。

オフィシャルスーツはオーダーメイドで、季節を問わずに着用が可能。アクティブに動くスタッフのために伸縮性に優れており、遠征先でも洗いやすいよう家庭用洗濯機にも対応している。さらに一緒に手がけたＴシャツは、いわきＦＣのロゴがスーツを着た際に、ちょうどよい位置に来るよう工夫を施した。

コナカの取締役常務執行役員ＣＦＯ（最高財務責任者）管理本部長兼財務部長の湖中龍介氏は「私たちの福島を盛り上げたい思いから新たなつながりが生まれた。サッカー選手に負けないくらい、スタッフの皆さんにもカッコよくあってほしい」と呼びかけた。

いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役は「このスーツを着用して、しっかりとサッカーの興行を打っていきたい」と笑顔を見せた。

（写真：いわきＦＣパークで行われた贈呈式）